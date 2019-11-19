İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da donan şelale büyülüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini göstermesiyle donan şelale, görenleri adeta büyülüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini göstermesiyle donan şelale, görenleri adeta büyülüyor.


İlçedeki Cilo-Sat Dağları bölgesindeki şelale, donan görüntüsüyle güzel manzara oluşturuyor. Bölgede faaliyetler sürdüren Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cilo-Sat Dağları bölgesini gezdi. Donan şelaleyi gören doğa tutkunları, manzara karşısında hayran kaldı.


Donan şelaleliyi fotoğraflayan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, Yüksekova'nın tüm güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu hafta hem dışarıda hem de ilçemizde yaşayan doğa tutkunlarıyla Cilo-Sat Dağları ve gölleri bölgesine çıkarak doğa yürüyüşü yaptık. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından Cilo-Sat Gölleri bölgesine vardık. Beyaz örtüyle kaplanan dağların yamacındaki şalelenin donan görüntüsü karşısında hayran kaldık. Bizde hem yürüyüşümüzü hem de gezimizi güzel bir şekilde değerlendirmek için donan şelalenin önünde doyasıya fotoğraf çektik. Bizimle yürüyüşe gelen dostlar ise gördükleri manzara karşısında hayran kaldılar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.