Yüksekova'da dondurucu soğuklar çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesiyle ilçe buz keserken, çatılardan buz sarkıtları yarım metreyi buldu.

Yüksekova ilçesinde günler öncesi kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava ilçeyi olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulduğu ilçede evlerin çatılarında bu sarkıtları oluşurken, bazı vatandaşlardan dondurucu soğuklardan dolayı araçlarını poşetlerle kapladı. Cengiz Topel Caddesi'nin üzerinde bulunan bazı iş yerinin tabelaları ise buz sarkıtları içinde kaldı. Soğuk hava ile birlikte ilçede sisinde hakim olduğu görüldü.

Öte yandan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüs kısıtlaması sürdüğü ve soğuk havaların olmasında dolayı da ilçe sessizliğini de sağlıyor.