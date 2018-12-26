İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da dondurucu soğuklar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte oluşan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte oluşan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.


İlçede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçlar farlarını açarak trafikte ilerliyor. Yetkililer ise, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.


İlçede iki gün önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Çarşı merkezi ve ara sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle belediye yetkilileri tuzlama çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.