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Yüksekova'da dondurucu soğuklar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.


Yüksekova'da akşam etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu İpekyolu Caddesi'nde adeta göz gözü görmezken, bölgelerde önlem alan ekipler ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.


Öte yandan, ilçede geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ise hayatı olumsuz etkiliyor.

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