Yüksekova'da düğün sektöründe çalışanlar zor günler geçiriyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki müzisyenlerle kameramanlar, pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, yetkililerin kendilerine destek olunmasını istediler.

Dünyayı saran korona virüs salgını hem insan sağlığını hem ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle Türkiye genelinde birçok sektör zor günler geçirirken, sektör çalışanları da bin bir zorluklarla geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Salgından etkilenen sektörlerin başında ise düğün sektörü geliyor. Düğünler kısıtlamalar eşliğinde sürerken, sektörde çalışanlar mağdur olduklarını dile getiriyor.

Yüksekova'da düğün sektöründe çalışanlar da seslerinin duyulmasını istiyor. İlçede bir araya gelen müzisyen ve kameramanlar, pandemi dönemi boyunca herhangi bir destek almadıklarını belirterek, bu konuda adım atılmasını talep etti. Pandemi nedeniyle 1 yıla yakındır işlerinin durduğunu söyleyen müzisyenlerden Fahrettin Kepenek, “Düğün ve eğlence sektörü pandemi nedeniyle bitmiş durumda. Devletten beklediğimiz hiçbir yardım da gelmedi. Bütün müzisyenler toplanıp kaymakamlığa dilekçe verdik. Ama olumlu bir sonuç alamadık. Hiç kimse de sigortalı değil. Arkadaşlarımızın durumu da iyi değil. Sadece günübirlik bir geçimimiz var. Yüksekova'da yaklaşık 500'e yakın insan bu işi yapıyor. Bunların hepsi mağdur. Arkadaşlar geçimlerini sağlayamıyor, kiralarını ödeyemiyor. Evlerine bir şey götüremiyor” dedi.

Düğünlerde kamera çekimi yaptığını belirten Fahri Savaşan da, “Pandeminin uzun sürmesinden dolayı iş yapamaz olduk. Bizlere herhangi bir destekte de bulunulmadı. Bu sektör Yüksekova'da ölmüş durumda. Kiralarımızı ödeyemez haldeyiz. Birçok arkadaşımız ekipmanını satmak zorunda kaldı. Yetkili mercilerden bizlere destek olmalarını istiyoruz. Geçen sene sahnede olan bazı arkadaşlarımız şu an kalorifercilik yapıyor. Bu sektörde çalışan arkadaşların kalorifercilik ya da hamallık yapması hepimizi üzüyor” şeklinde konuştu.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise pandeminin en çok etkilendiği meslek gruplarından birinin de müzisyenler olduğunu söyleyerek, “Bugün kazanıp bugün tüketen ve yarın tekrar kazanmak zorunda olan insanlar bunlar. İlçemizde müzik sektöründe çalışan çok sayıda müzisyen iş yerlerini kapattı. Ekonomik zorluklar içinde olan, çoğu sigortasız, kayıtsız çalışan müzisyenlerin durumu daha da kötüleşti. Enstrümanlarını dahi satmak durumunda kalan müzisyenler hiç de alışık olmadıkları başka işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Açık ya da kapalı mekanlarda verilen her türlü etkinliğin, konser veya eğlencenin riskli görünmesi ve düğün salonlarının kapanması sonucu işsiz kalan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşında yararlanamayan çok sayıda müzisyenimiz maalesef geçim sıkıntısı yaşıyor" ifadelerini kullandı.