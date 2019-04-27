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Yüksekova'da düğün sezonu açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde baharın gelmesi ve sıcak havaların başlamasıyla düğünlerde başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelmesi ve sıcak havaların başlamasıyla düğünlerde başladı.


İlçede aylardır kar ve dondurucu havalardan sonra, sıcak havaların kendini hissedecek durumda gelmesiyle ilçede mevcut düğün salonlarında düğünler yerlerini alarak sezonu açtı. İlçenin Güngör Mahallesinde bulunan düğün salonunda, İlhak ile Emine Töreci sezonun açılışını yaparak düğünlerini gerçekleştirdiler. Sosyal hizmet uzmanı olan damat İlhak Töreci; "Bu mutlu günümüzde yanımızda bulunan ve yüreğinde mutluluğumuza ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.


Hemşire olan Emine Töreci ise; "Bugün çok mutluyuz. Yaşanacak ve unutulmayacak güzel bir gün de bizim oldu bugün. Bu günümüzde bizimle olan ve bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.


Düğün tek gün olmak üzerek, yurtdışı ve yurt içinden çok sayıda davetli katıldı. Düğün, yerel sanatçıların verdiği halaylı şarkılarla geç saatlere kadar devam etti.

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