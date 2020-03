Yüksekova'da düğünlere kısıtlama kararı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde artan düğün masrafları yüzünden bazı kesimler harekete geçti, bazı uygulamalara kısıtlama kararı verdi.

Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyü sakinleri, düğünlerde artan maliyetlerden dolayı bir takım tasarruf önlemleri almak için toplantı düzenledi. İlçedeki bir camide bir araya gelen köy sakinleri, düğünler ile ilgili birtakım kararlar aldı. Toplantıya imamlar, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda bazı uygulamalarda kısıtlamaya gidilmesi kararlaştırıldı. Karara uymayanların düğünlerine gidilmeyeceği belirtildi. Alınan kararların kendi aralarında uygulanacağını kaydeden İkiyaka köyü sakinleri, tüm Yüksekova halkının da bu uygulamalara geçmesi tavsiyesinde bulundu.

Karara ilişkin konuşan Cafer Çalışkan isimli imam, “Zaman, masraf ve ekonomi çok zorlaşmış. Bugün yapılan düğünlerde yaklaşık 180 bin, 200 bin lira masraf gidiyor. Tabi bu milletin hepsinde bu imkanlar yok. Yaşı 30-35'e evlenen birçok genç, anne babasının ısrarlarına rağmen evlenemiyor” dedi.

Hedeflerinin gençlerin huzuru olduğunun kaydeden imam Çalışkan, “Burada kızlara karşı bir kinimiz yok. Tam aksine biz kızlarımızı çok seviyoruz. Ve biz kızlarımızın huzurlu olmasını istiyoruz. Şunu çok iyi biliyorum birçok yuva yıkılıyor. Birçok insan birbirinin canı gönülden seviyor ama bu masraflar yüzünden düğün yapamıyor. Bu sebepten dolayı işin içine kız kaçırma giriyor. Bu da daha sıkıntılı bir şey, sıkıntılar ve dertler daha büyüyor. Üzerinde karar kıldığımız maddelere göre herkes sıkıntısız düğün yapabilecektir. Ayrıca burada mühim olan başka bir şey. Hayatlarının güzel bir şekilde yürümesidir. Herkes bunu biliyor ama söylemiyor. Yani evlenip muradına eren birçok çift, damadın yaptığı masraflar yüzünden bunalıma giriyor, hasta oluyor. Bu borçları nasıl ödeyeceklerini düşünmeye başlıyorlar. Sonra mecbur bu altınları satıyorlar. Bu altınlar yine kalmıyor. O zaman gelin de bunu kabul etmiyor. Burada tartışma başlıyor, huzursuzluk başlıyor. Böyle devam ediyor, birbirlerinden ayrılana kadar. Hedef ve gayemiz hayatın güzel devam etmesidir” şeklinde konuştu.

Alınan kararlarda örf ve adetlerin yok olacağı eleştirilerine de değinen imam Çalışkan, “Örf ve adetlerimize dönülsün diyorlarsa; biz ona da hazırız. O eleştiriyi yapanlar buyursunlar gelsinler, atalarımızın örf ve adetlerine dönelim. Şuan yapmaya çalıştıklarımız asıl örf ve adetlerimizdir. Oturalım, soralım; Yüksekova halkının örf ve adetleri nasıldı? Böyle miydi? Hayır böyle değildi. Yapmaya çalıştıklarımız örf ve adetlerimizdir, diğerleri bizim adetlerimiz değildir, yabancıların adetleridir. Evimizde, ailemizde huzur olmasını istemeyenlerin örf ve adetleridir” ifadelerini kullandı.

Kararın köy cemaati tarafından alındığını kaydeden imam Çalışkan, “Bunda en büyük emeği Güngör Mahallesi muhtarı Yakup Çelik harcamıştır. Bu müracaatı bu talebi yanımıza getirmiştir. Biz de toplanıp kabul ettik. Bu kararı İkikaya köyü cemaati kendi arasında vermiştir. Biz bir aile gibiyiz. Verilen her karar her zaman ittifak ile başarıya ulaşmıştır. Tüm Yüksekova halkına ve aşiretlerine bir mesajım var. Tüm Yüksekova halkının en kısa zamanda bunu uygulamasını temenni ediyoruz. Bence bu karar için geç de kaldık. Keşke beş on yıl önce bu kararı alabilseydik” şeklinde konuştu.

Güngör Mahallesi muhtarı Yakup Çelik ise, kendilerine bu yönde taleplerin geldiğini kaydederek, “Bu tür sorunları Yüksekova'da hepimiz yaşıyoruz. Arkadaşlarımız yanımıza geldi. Biz de bu konuyu aşiret büyüklerimize, kanaat önderlerimize söyledik. Aşiret büyükleri ve gençlerimiz ile toplanıp karar aldık. Gençlerin daha iyi şartlarda evlenmeleri için bu kararları aldık. Kararda katkısı olan herkese teşekkür ederim, hayırlı olmasını dilerim. Diğer aşiretlerin de bu kararlara uymasını temenni ediyoruz” dedi.