Yüksekova'da dumanlar içinde kalan mikser korkuya neden oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu üzerinde bir şirkete ait beton mikserinin dumanlar içinde kalması korkuya neden oldu.

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Esenyurt Mahallesinde beton dökmeye giden bir şirkete ait beton mikseri, henüz bilinmeyen bir neden dolayı motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Yoğun duman içinde kalan mikserin şoförü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle duman altına kalırken, bölgeye giden itfaiye araca müdahale etti.

Öte yandan dumanların içinde kalan mikserin, 30 metre ilerisinde de petrol ofisinde bulunması büyük sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu.