Yüksekova'da Eğitim-Bir Sen'den iftar programı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Eğitim-Bir Sen tarafından iftar yemeği verildi.

İpekyolu Caddesi'ndeki Rona Class Düğün salonunda verilen yemeğe Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkan, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek temsilcileri, muhtarlar, imamlar, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinden önce ilçede görev yapan Ümit Bartın isimli öğretmen tarafından santur çalınarak müzik dinletisi düzenlendi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken, program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Eğitim-Bir-Sen Yüksekova Temsilcisi Mustafa Can, yaptığı konuşmada, “Ramazan, her bireyin içtenlikle kendisiyle yüzleştiği, kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Ramazan; sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Bu güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Memur Sen Hakkari İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şanser Kutluk ise, “Ramazan ayının barış ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Sendikamız aradan geçen 27 yıllık zamanda bir fidandan ulu bir çınara dönüşmüş, gövdesiyle beraber dallarıyla büyüyerek bugün 1 milyon 10 bin üyeye varan sayısı ile Türkiye'nin en büyük konfederasyonuna dönüşmüştür. Memur Sen, 7 bölge 81 il ve 900 küsur ilçede teşkilatlanmasını tamamlayan her din, ırk, renk ve mezhepten insanın tek çatı altında bir araya geldiği bir kurum olmuştur” dedi.