Yüksekova'da ekmek fabrikaları denetlendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan ekmek fabrikaları denetlendi.

Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan ekmek fabrikaları denetlendi. Ekipler, denetimler sonucunda eksikleri bulunan fırınları uyararak eksiklerinin biran evvel giderilmesi için ihtarda bulundu. Yapılan denetimlerde ekmek gramajları, ham maddelerin son kullanma tarihleri, fırınların hijyenik koşulları ve personelin kılık kıyafeti kontrol edildi.

Vatandaşların daha sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerin yapıldığını belirten Yüksekova Belediye Başkan Vekili Metin Yaşar, “Mübarek Ramazan ayındayız, dolayısıyla denetimlerimizin daha sık olması gerekmektedir. Bu kapsamda ekiplerimiz bu gün fırınları denetledi ve sırasıyla farklı alanlarda hizmet veren işletmelerimizde de denetimlerimiz olacaktır. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız denetimler bizlerin sağlığı için gerekli en önemli çalışmalardandır. Bu yüzden rutin bir şekilde denetimlerimiz devam edecektir. Kurallara uygun satış ve imalat gerçekleştiren işletmecilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.