Yüksekova'da engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engellilere 15 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Yüksekova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yüksekova Gençlik Merkezinde bir etkinlik düzenlendi. Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Servet Canlı, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte ilk olarak konuşan Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Özcan, engellileri sporla, sanatla, eğitimle, ilim ve bilimle kaynaştırıp bir gün değil bir ömür onlara ithaf etmek arzusunda olduklarını söyledi. Özcan, “Bu sebeple ki bu yolda her birimizin ilk adımının empati olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak empati kurabilirsek onların çevreleriyle sağlıklı bir ilişki kurmalarını sağlayabiliriz. Bu anlamlı günde 15 tekerlekli sandalye desteğinde bulunan Canan Keskintaş, 2016 yılında vefat eden oğlu Doğukan Öner anısına bağışlamıştır. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ise, değerli bir vatandaşın çocuklara bir hediye vermek ve onların hayatını kolaylaştırmak için 15 tane tekerlekli sandalye bağışladığını belirterek, “Tekerlekli sandalyelerin dağıtımını yapacağız ve biz kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Engelliler Günü itibarı ile bir farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve bu etkinliklerde engellilerimizle ilgili herkesin kendi kafasında oluşan bir takım soru işaretlerini de kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Ben bugün burada sadece bir kaymakam olarak değil, bir belediye başkan vekili olarak da bulunuyorum. Yüksekova'yı sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşayabilmeleri konusunda ciddi eksiklikleri olan bir şehirdir. İnşallah hep beraber el birliğiyle engelsiz bir Yüksekova'yı inşa etmek için yola çıktık. Burada olduğumuz sürece amacımız engelsiz bir Yüksekova olacaktır. Önce kafamızdaki, düşüncelerimizdeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte el birliğiyle ve sizin gibi değerli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte engelsiz bir Yüksekova'yı inşa edeceğiz. Daha önce söylediğim bir söz vardı. Sosyal medya üzerinden de paylaşmıştım. ‘Yüksekova Çaresiz değildir - Çare sizsiniz Yüksekova' diye. Yani Yüksekova kendi çaresini kendi üretecektir. Bu potansiyele ve kaynaklara sahiptir. Burada olmaktan memnuniyetimi dile getirerek, vesile olanlara da teşekkür etmek istiyorum. Dünyayı güzelleştiren insanlara, teşekkür ediyoruz var olsunlar. Tüm vatandaşlarımız için, yaşanabilir bir Yüksekova için, el birliğiyle çalışacağız. Tüm Yüksekovalıları da bu çalışmalara davet ediyoruz. Bugüne vesile olan değerli hayırseverimize ve burada bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi 15 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtıldı. Hakkari Valiliğine bağlı Reng-i Hakkari grubunun üyeleri de giydikleri kostümler ile çocukların arasına katılarak onları eğlendirdi.