Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son dönemlerde artan kiralar nedeniyle esnaf zor günler geçiriyor.

İlçenin Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan esnaf, artan iş yeri kiraları nedeniyle zorlandıklarını belirttiler. Her sene mülk sahipleri tarafından yüzde 15 ila 20 oranında artış yapıldığını belirten esnaf, bu sene ise daha fazla oranda artış yapıldığını söyledi.

Yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklamada bulunan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Esnaflarımız bu sene zor günler geçiriyor. Biz her defasında mülk sahiplerine atan kiraları indirmeleri noktasında çağrıda bulunduk" dedi.

Açıklamalarında esnafa destek çıkılması noktasında mülk sahiplerine çağrısını yineleyen Çoğaç, “Biz mülk sahiplerine zam yapmayın demiyoruz. Ama esnafımıza da destek çıkmalıyız. Artık kira artışından vazgeçelim ki, esnafımız kepenklerini kapatmasın. Esnaf da eskisi gibi çalışmıyor, sattığı malın yerini dolduramıyor. Amacımız, çabamız Yüksekova'nın geleceği için. Hiçbir esnafımızın mum ışığı sönmesin” ifadelerini kullandı.