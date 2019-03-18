Yüksekova'da ev yangını

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Eski Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Fehim Özer'e ait evde, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kimsenin evde olmadığı bir saatte çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından dolayı evin bir bölümü ve içindeki eşyaların çoğu kullanmaz hale geldi.

Evi zarar gören 3 çocuk annesi Rıhevza Özer, sobayı yaktıktan sonra çocuklarını sağlık ocağına götürdüğünü belirterek, “Geldiğimde eve alev alev yanıyordu. Kiradayız, yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.