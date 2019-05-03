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Yüksekova'da ev yangını

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


İlçeye bağlı Adaklı köyünde oturan Salih Sürücüoğlu'na ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.


Ev sahibi Salih Sürücüoğlu, evinin tamamen yandığını ve çok mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

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