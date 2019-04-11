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Yüksekova'da EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11 Nisan 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Armutdüzü Mahallesi Arpalı Mezrası mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde, 1 adet EYP ve 1 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

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