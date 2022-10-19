Yüksekova'da faciadan dönüldü: 2 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tüp deposunda meydana gelen tüp patlamasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Yeni Mahallesi'ndeki bir binanın altında bulunan tüp deposunda meydana geldi. Basınç oluşması sonucu meydana gelen patlamada, depo görevlisi S.E. ve İ.Ö. yaralandı. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Patlama sonucu deponun kapı çerçeveleri 30 metre savrulurken, başka bir patlama ihtimaline karşı polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

Tüp deposunun yanındaki dükkanda oto tamirciliği yapan Mesut Aykat, “Birden patlama sesi geldi. Ben de hemen dışarıya kaçtım. Çıkmamla beraber dışarı dumanla kaplanmıştı. İş yerinin çerçevesi 30 metreye kadar fırlamıştı. Çok korktuk. Allah'tan o sırada kimse yoldan geçmiyordu. Yoksa facia yaşanırdı. Şu an 2 kişi yaralandı” dedi.

Mahalle Muhtarı Kerem Demir de patlamayla beraber maddi hasar oluştuğunu ve yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.