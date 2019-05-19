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Yüksekova'da Galatasaray sevinci

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.


Çarşı merkezinde bir araya gelen taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarların kutlaması esnasında polis güvenlik önlemi aldı. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak sarı kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlama yaptı. Taraftarlar, takımlarına özgü marşlar söyleyip sloganlar atarken, şehir içi trafikte de aksamalar yaşanması nedeniyle polis sık sık anons yaparak kalabalığı uyardı. Kutlamaların ardından taraftarlar dağıldı.

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