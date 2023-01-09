İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da Galatasaraylılar sevinçlerini caddelere taşıdı

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Yüksekova ilçesinde sevinçlerini caddelere taşıdı.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini caddelere attı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında üstünlüğüyle sona eren maçın ardından dondurucu soğuğa rağmen sevinç gösterisi yapan Galatasaraylı taraftarlar, Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi üzerinde kutlama yaptılar. Araçlarla şehir turu atan taraftarlar sloganlara kent merkezini inletirken, Galatasaray taraftarları olaysız bir şekilde dağıldılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.