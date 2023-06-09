Yüksekova'da geleceğin astronotlarının yetiştirilmesi için seminer düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geleceğin astronotlarının yetiştirilmesi için farklı üniversitelerden gelen astronomi profesörleri tarafından öğretmenlere seminer verildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) bir seminer düzenlendi. Astronomi profesörlerinin katıldığı seminerde, geleceğin astronotlarının yetiştirilmesi için bilim ve teknoloji konularında öğretmenlere bilgi verildi. Konuyla ilgili konuşan Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin öğretmenlerle bir araya geldiğini belirterek, “Amacımız Yüksekova'da astronotlar yetiştirmektir. Bu tarz seminerler Yüksekova'da ilk kez oluyor. Öğrencilerimizi sadece kendi akranlarıyla değil, dünyadaki akranlarıyla da rekabet haline getirmek istiyoruz. Burada belirtildiği gibi astronomi ve uzay semineri verildi. En iyi astronotları yetişmek için çalışıyoruz. Bu noktada Türkiye Uzay Ajansının belirlediği hedefleri öğrencilerimize, öğretmenlerimize tanıtmak, onun için astronomiye meraklı kişiler yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılını dünyaya göstermektir. Bunun bir ayağı da tabi ki gökyüzü ve uzaydır. Bu noktada öğrencilerimize bu farkındalığı oluşturmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Burada emeği geçen tüm hocalarıma ve ‘eğitim benim önceliğimdir' diyen Valimiz İdris Akbıyık'a, Kaymakamımız Ömer Çimşit'e İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'e, DAKA'ya ve TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum” dedi.

3 gün sürecek seminere Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Salih Taner, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Temsilcisi Baş Astronom Kadir Uluç ve çok sayıda öğretmen katıldı.