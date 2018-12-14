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Yüksekova'da gerginlik: 6 gözaltı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaf ile polis arasında çıkan gerginlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ile polis arasında çıkan gerginlikte 6 kişi gözaltına alındı.


Mahkeme kararıyla İran Pasajındaki bir iş yerinde arama yapmak isteyen polis ile esnaf arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından 6 kişi gözaltına alındı. İHA muhabirine açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, "Savcılık kararıyla daha önce yaptıkları gibi arama esnasında polise mukavemet gösteriliyor. Gözaltına alınan 6 kişi var" dedi.

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