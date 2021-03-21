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Yüksekova'da gerginlik

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.


Yeni Mahalle'de bulunan şehir stadında düzenlenen Nevruz etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğin ardından bir grubun Yeni mahalle yolunda polis araçlarına taş atması sonucu kısa süreliğine gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak vatandaşların dağılmasını sağladı. Bölgeye gelen HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de, kısa süreli gerginliğin bitmesi için polis ekiplerine yardımcı oldu.

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