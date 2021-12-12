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Yüksekova'da göz gözü görmüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.


Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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