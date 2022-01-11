Yüksekova'da 'Hacı Ali Büyüksu Kütüphanesi' açıldı

HAKKARİ (İHA) – Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Hacı Ali Büyüksu Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak proje kapsamında Hacı Ali Büyüksu Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Cimşit, Esendere Belediye Başkanı Sayın Dırbaz Büyüksu ve protokol üyelerinin katılımları ile Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Hacı Ali Büyüksu Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphaneye, yapımında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve kütüphanenin yapılmasına vesile olan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun merhum babası Hacı Ali Büyüksu'nun adı verildi.

İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada Vali Akbıyık, “İlimizde, Bir Kitap Bir İnsan, Her Ev Bir Okul, Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek gibi birçok proje başlattık. Bu çerçevede var gücümüzle, kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, STK'larımızla çalışıyoruz. Bunun semerelerini de görüyoruz. Öğrencilerimiz artık tıp, mühendislik, hukuk gibi çok güzel bölümler kazanıyorlar. Eğitimin kalitesi Hakkari'de her geçen gün artıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın finans desteğinin yanında, Hakkari'deki hayırsever vatandaşlarımız ve kurumlarımızın desteğiyle 93 kütüphane yapıldı. Kütüphaneler, eğitimin ve okulların kalbidir. Bu projenin, tüm okullarımızda bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacağına inanıyorum" dedi.