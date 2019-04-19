Yüksekova'da hasar gören çöplük yolu onarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hasar gören çöplük yolu onarıldı.

Yüksekova'da yoğun yağışlar nedeniyle çöken çöplük yolunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri tarafından onarım çalışması gerçekleştirildi. Hasar gören yola büz döşenerek su giderlerinin daha sağlıklı bir şekilde dereye aktarılması sağlandı. Burada açıklamalarda bulunan Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, “Bilindiği üzere ilçemizde bu sene kışımız çok çetin geçti. Şehir çöplüğü yolunun yoğun yağışlar nedeniyle çökmesinden dolayı bugün ekiplerimizle gerekli çalışmaları yürüttük. Araçlarımızın çöp alanına ulaşmasını engelleyen yola büz döşeyerek su giderlerini kontrol altına aldık. Böyle bir sıkıntının bir daha yaşanmamasını umuyoruz” dedi.