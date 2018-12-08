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Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş için ekipler seferber oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş için ekipler seferber oldu.


İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kandilli köyünde ikamet eden 70 yaşındaki tansiyon hastası Ramazan Erdil, akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan köye ulaşabilmek için İl Özel İdare karla mücadele ekibiyle birlikte yola çıktı. Bir iş makinesi ve ambulans ile yola çıkan ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından 5 saat sonra köye ulaşabildi.


Evde ilk müdahalesi yapılan Erdil, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.


Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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