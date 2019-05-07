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Yüksekova'da havalar ısındı, toprağa tohumlar atılmaya başlandı

Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması vatandaşları sevindirdi.

Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması vatandaşları sevindirdi.


Bu sene bol yağış alan ilçede, topraklarını süremeyen vatandaşlar, ürün ekimine de bir türlü başlayamadı. Yağışlı havanın yerini güneşli havaya bırakması, tarımla uğraşan vatandaşlar için fırsat oldu. Vatandaşlar topraklarını kürekle kazarak ürün ekimi yapmaya başladı.


Yüksekova'nın bu sene aşırı yağış aldığını kaydeden Müslüm Özdemir isimli vatandaş, "Kış mevsiminde çok kar yağdı. Kış mevsimi çok da uzun sürdü. Havanın yağışlı olması yüzünden topraklarımızı süremedik, ürün ekemedik. Eğer ürün ekseydik soğuklar nedeniyle ürünlerimiz çürür, yetişemezdi. Mahsül elde edemezdik. Birkaç gündür hava güneşli ve biz de bunu fırsat bilerek topraklarımızı değerlendirmek istedik. Yüksekova ikliminde yetişebilen mısır, domates, biber, salatalık, ay çiçeği gibi ürünler ekeceğiz. İnşallah havalar böyle devam eder, ürünlerimiz zarar görmez" dedi.

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