Yüksekova'da heyelan sonucu yola kaya parçaları düştü

İlçeye bağlı 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünün Altınbaşak mezrasında yoğun kar yağışın ardından heyelan sonucu mezraya giden yola kaya parçaları düştü. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, Akpınar köyünün Altınbaşak mezrasına ulaşarak 2 saat çalışmanın ardında yolu tekrar ulaşıma açtı.

Köy halkı ise İl Özel İdarenin zorlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.