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Yüksekova'da husumetli iki aile arasında kavga: 2 ölü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Esendere beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Husret Akarsu (45) ile Barzan Akarsu isimli vatandaşlar hayatını kaybetti. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazelerin otopsi için Hakkari'ye gönderileceği öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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