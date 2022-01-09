Yüksekova'da İHA destekli operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonda 30 kilogram eroin, 240 kilogram asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Yüksekova ilçesi kırsal alanında İHA destekli operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 30 kilogram eroin, 240 kilogram asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat maddesi ele geçirilmiştir" denildi.