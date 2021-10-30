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Yüksekova'da iki mevsim bir arada

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ovada ise sonbahar yaşanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ovada ise sonbahar yaşanıyor.


İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe genelinde ise sonbahar havası yaşanıyor. 2 mevsimin bir arada olduğunu belirten Perviz Geçirgen, “Bugün bu manzara karşısında hayran kaldım. Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplıyken, ovada ise sonbahar yaşanıyor. Şu anda hafiften bir yağmur yağıyor. Yani müthiş bir şey” dedi.

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