Yüksekova'da ilçe merkezine inen tilki yavrularıyla görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çetin geçen kış mevsiminde doğada yiyecek bulamayınca yerleşim alanına inen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi.

Kışın bir tilki yoğun kar yağışından dolayı dağlık alanda yiyecek bulamayınca Yüksekova ilçe merkezine indi. Kış boyunca ilçe merkezinde kalan tilki, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Cebeli Balin'in bahçesinde yavrularıyla beraber görüntülendi. Cebeli Balin, ''Bunlar da bölgenin zenginlikleri aslında. Her canlı yaşamayı hak ediyor. Kış aylarında gelen tilkimiz şu an bahçemizde ve yavrularıyla yaşıyor. Elimizden geldikçe zarar vermeyeceğiz, onlara da bakacağız'' dedi.