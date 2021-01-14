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Yüksekova'da ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.


Çin'den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti.


Bu kapsamda Yüksekova ilçesine gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı.


Aşıyı ilk yaptıran Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Tosun, bugün itibariyle korona virüs aşılama faaliyetlerine başladıklarını belirterek, “Dün gece Sağlık Bakanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda tüm hazırlıklarımızı yaptık. Tüm sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere sabah saat 08.00 itibariyle aşılama çalışmamız başladı. Yüksekova'da 700'ü aşkın sağlık personelimizin aşılama faaliyetini bitirmek istiyoruz. Daha sonra da Bakanlığımızdan gelecek talimatla, risk grubundaki hastalarımızın da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alacakları randevu ile aşılama çalışması başlatacağız” ifadelerini kullandı.

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