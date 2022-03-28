Yüksekova'da ilkokul öğrencileri işitme testinden geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme testi taraması yapılmaya başlandı.

Yüksekova İlçe Sağlık Merkezinde görevli çalışanlar, ilçenin tüm okullarını gezerek 1. sınıfta okuyan öğrencileri işitme testi taramasından geçirdi. Güngör Mahallesi'nde bulunan 5 Mayıs İlk ve Ortaokulunda bulunan 1. sınıf öğrencilerini taramadan geçiren sağlık görevlisi Sinan Onay, “Tüm okullarda işitme taramasına başladık. Bugün ilk olarak 5 Mayıs İlk ve Ortaokulunda başladık. Getirdiğimiz cihazlarla çocuklarımızın kulaklarının duyup duymadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra bu verileri Sağlık Bakanlığına gönderiyoruz” dedi.