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Yüksekova'da “İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları” projesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayata geçirilen “İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları” projesi kapsamında eğitimlere başlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayata geçirilen “İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları” projesi kapsamında eğitimlere başlandı.


Yüksekova Anadolu Lisesinde proje kapsamında kurulacak olan 6 robotik kodlama, 3 STEM ve 1 ahşap atölyesinde görev alacak olan öğretmenlerin eğitimleri başladı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler de, okulda 6 robotik kodlama, 3 STEM ve 1 ahşap atölyesinde görev alan öğretmenleri ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı. Atölyeleri de gezen Kaymakam Kendüzler, “Öğretmenlerimiz böyle bir aşamayla güzel işler başarıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.


Ziyarette Kaymakam Kendüzler'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti.

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