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Yüksekova'da istihdam garantili kurs

Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde istihdam garantili kurs açıldığını duyurdu.


Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürlüğü ile GKS Plastik Üretim İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması işbirliğinde plastik rotasyonel kalıplama operatörü mesleğinde 4 aylık 14 kişilik istihdam garantili kurs açıldı. Bu kapsamda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve firma sahiplerinden Kemal Yüzgeç ile Salih Akdoğan arasında iş protokolü imzalandı.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekova'da plastik rotasyonel kalıplama operatörü mesleğinde açılan kursu ziyaret etti.

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