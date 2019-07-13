Yüksekova'da kabakgil sineğine karşı feromon tuzağı

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından Dacus Ciliatus (kabakgil sineğine) karşı feromon tuzakları kuruldu.

Yıllarca çiftçilerin yetiştirdikleri kabak, salatalık, karpuz ve kavun gibi ürünlere zarar veren ve çiftçileri mağdur eden kabakgil sineğine karşı feromon tuzakları kurulmaya başlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, önemli zararlara sebep olan kabakgil sineği ile mücadele etmek amacıyla teknik personelleri tarafından feromon tuzakları kurulduğunu belirterek, “Önemli ekonomik kayıplara neden olan Dacus Ciliatus (kabakgil sineği) zararlısı ile mücadele edilmediği takdirde başta kabak olmak üzere salatalık, karpuz ve kavun gibi sebzelerde büyük zararlar meydana gelebilir” dedi.