İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi’nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi'nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.


Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'ın incelemelerinden sonra, ilçede havaların ısınmasıyla İpekyolu Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başlandı. Yapılacak kaldırımlarla ilçenin modern bir görünüm kazanacağını belirten İnşaat Mühendisi Cihat Ertuğrul, “Askerlik Şubesinden Abdullah Canan Köprüsü'ne kadar ki kısmı bitirmeyi planlıyoruz. Yüksekova'yı güzel bir görüntüye kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Yüksekova için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.