Yüksekova'da kar ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ağırlığına dayanamayan 6 katlı bir binanın çatısı çöktü.

İlçe genelinde günlerdir etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı. İki Nisan Mahallesi yolu üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı, karın ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Diğer yandan, ilçede 2 haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.