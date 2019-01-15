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Yüksekova'da kar ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ağırlığına dayanamayan 6 katlı bir binanın çatısı çöktü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ağırlığına dayanamayan 6 katlı bir binanın çatısı çöktü.


İlçe genelinde günlerdir etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı. İki Nisan Mahallesi yolu üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı, karın ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Diğer yandan, ilçede 2 haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

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