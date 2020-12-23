Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam etkisini süren kar yağışı, sabah saatleri itibariyle ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ve yoğun sisle beraber özellikle ilçenin İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyreden sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması içinde Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.