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Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi geçti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçti.


İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, bölgede yaşayan vatandaşlar çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.


Yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

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