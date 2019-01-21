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Yüksekova'da kar manzaraları

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


İlçede aralıklı devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İnsanlar kadar hayvanları da etkileyen kar yağışı ve soğuk hava, beraberinde seyrine doyulmaz görüntüler de ortaya çıkardı. İlçe merkezini terk etmeyen leylek, donan gölet ve barajlar ile karda kızakla ot taşıyanların yansıdığı fotoğraf kareleri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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