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Yüksekova'da kar temizleme çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde caddelerde biriken kar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde biriken kar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.


İlçede geçen hafta etkili olan ve Cengiz Topel Caddesi'nde biriken kar, Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bulan ekipler, ilçenin en işlek caddesinde araçların olmamasından dolayı iş makineleriyle biriken karları temizlediler.


Kar temizleme çalışmalarından sonra Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de caddeyi yıkayarak hazır hale getirdi.


Öte yandan, vatandaşların yasağa uyduğu görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor.

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