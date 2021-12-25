Yüksekova'da kar temizleme çalışması karayollarına emanet

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da geçtiğimiz hafta yağan kar yağışıyla beraber çalışmalarına aralıksız sürdüren karayolları ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için gece gündüz mücadele ediyor. Zor koşullarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.

Özellikle Şemdinli-Yüksekova, Van-Yüksekova karayolunda sürücülerin rahat ulaşım sağlamaları için çalışan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 7/24 görev başındalar.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesine ait karla mücadele ekipleri ise merkezde bulunan mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.