Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu.

İlçede dün etkili olan yağmur bu gün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İlçeye yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar yolunda mahsur kalan araç sürücülerinin İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine haber vermesi üzerine karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye sevk edilen kar küreme araçlarının yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasının ardından, yol kardan temizlenerek mahsur kalan 10 araç kurtarıldı. Yolda mahsur kaldıklarını söyleyen araç sürücüsü Mehmet Selver, ”Sabah burayı çıkarken yolda bir araç kalmıştı. Onu geçelim derken bizim araçta kara battı. Yaklaşık 3 saattir buradayız. Çok üşüdük, kar araçları geldi. Kısa sürüde çıkarız” dedi.

Mahsur kalan araç sürücülerinden Mahsun Aydın ise, "Köylere Hizmet Götürme Birliği geldi sağolsunlar yolları açtılar. Kar yağışı halen devam ediyor. Araç yoldan çıkıp şarampole kaymıştı. Aracımızda da biraz maddi hasarımız var, mazot deposu falan delindi. Arkadaşlar gelip bizi kurtardılar. Çoğu araç burada mahsur kalmıştı bizim aracımız şarampole kaymıştı. 10 araç vardı onlar karla mücadele ekiplerinin yolu açmasından sonra gittiler" dedi.