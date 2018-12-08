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Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.


Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, eriyen kar suları nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, yağışların yarın da ilçede etkili olacağı belirtildi.

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