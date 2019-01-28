Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Dünden beri yağan etkili olan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürüttüğü ilçede, kar yağışının bugün ve yarın süreceği belirtildi.