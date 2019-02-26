İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.


Günlerdir soğuk havanın etkili olduğu ilçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için tetikte beklerken, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.