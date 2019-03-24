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Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.


Bir haftadır sıcak havaların etkili olduğu ilçede, öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığının 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.


Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için hazır beklerken, kar yağışının Pazartesi gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.

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