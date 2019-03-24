Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bir haftadır sıcak havaların etkili olduğu ilçede, öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığının 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için hazır beklerken, kar yağışının Pazartesi gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.