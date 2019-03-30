İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı.


İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kalınlığı 10 santimetreyi bulan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatılırken, aşırı buzlanma ve kar yağışına karşı sürücüler uyarıldı.


Öte yandan meteoroloji yetkilileri tarafından ise kar yağışının pazar akşamına kadar süreceği, çarşamba gününe kadar ise karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yarın yapılacak seçimde vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.