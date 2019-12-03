Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının başlamasıyla İpekyolu Caddesi üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardı.

Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri de, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için mesai yaptı.